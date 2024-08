Rimini, Parco Briolini: conclusi i lavori di riqualificazione

Con la pulizia dei vialetti e la sistemazione delle ultime rifiniture, si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione nel Parco Briolini a San Giuliano Mare, un intervento di rigenerazione e sicurezza urbana partecipata, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’intervento, nel dettaglio, ha previsto una complessiva riqualificazione urbana dell’area, a partire dalla ridefinizione delle attrezzature presenti nel parco. In particolare, è stata realizzata una nuova area fitness a cielo aperto, eseguita secondo il modello delle palestre en plein air che punteggiano il Parco del Mare. Una palestra che, adesso, contribuisce a trasformare il parco in uno spazio dedicato al benessere e all’attività fisica, offrendo alla cittadinanza e ai turisti una strumentazione per allenarsi e fare sport all’aria aperta, con barre per trazioni, parallele, spalliera, monkey bar, panca per addominali e barre per piegamenti.

Negli spazi verdi sono stati ridefiniti i disegni delle essenze arboree per rendere maggiormente fruibile il parco, con la realizzazione di alcune vasche con essenze arboree e piante da utilizzare per laboratori didattici con le scuole e con gli anziani.

Parte integrante del progetto è il potenziamento complessivo dell’illuminazione pubblica e l’installazione di un impianto di telecamere di videosorveglianza, allo scopo di innalzare il livello di prevenzione e controllo di un’area a elevata frequentazione. Queste opere saranno definitivamente concluse entro la fine del mese.

I lavori di riqualificazione del Parco Briolini rientrano nell’ambito del progetto “Sì - Curiamo Rimini!”, che ha avuto come obiettivo primario quello di rigenerare un luogo di incontro centrale e renderlo più bello, protetto e accogliente, riducendo i fenomeni di conflittualità, marginalità sociale e criminalità, e innalzando i livelli di sicurezza.

L’intervento è stato realizzato grazie a un accordo di programma sottoscritto tra Regione e Amministrazione comunale, che è al centro di un progetto di riqualificazione e sicurezza urbana partecipata, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna per 96 mila euro, a fronte di un investimento complessivo di 120 mila euro.

“Si tratta di un progetto realizzato in sinergia con il Piano Strategico” - dichiarano congiuntamente l’assessora all’Ambiente Anna Montini e l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli - in sinergia con la Scuola Primaria Madre Teresa di Calcutta e con le esigenze rappresentate dai residenti. Questo intervento di riqualificazione e messa in sicurezza si integra con il progetto strategico di riqualificazione di San Giuliano Mare nell’ambito della strategia urbana ATUSS ‘Rimini di verde e di blu’, finanziata dalla Regione con Fondi europei FESR. Un insieme di opere fisiche e di azioni intangibili, anche in tema di blue&green economy e di innovazione sociale, che mirano a promuovere la rigenerazione di questa area che rappresenta storicamente il cuore della Rimini marinara.”