Rimini, parco Alberto Sordi di Viserba: conclusi i lavori di riqualificazione

Si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area gioco al Parco Alberto Sordi di Viserba. Lo spazio verde a ridosso di via Anna Magnani è stato al centro delle scorse settimane di un intervento per rinnovare le attrezzature ludiche per i bambini: sono state dunque posizionate nuove altalene, scivoli e un piccolo gioco ad acqua, andando così a riqualificare un parco molto frequentato, in un’area molto abitata da famiglie. In occasione della conclusione dell’intervento è stato organizzato un momento inaugurale per sabato 11 maggio alle ore 11.30.

L’intervento al Parco Sordi è parte del programma complessivo di riqualificazione diffusa delle aree verdi del territorio, realizzati per potenziarne la fruibilità e la vivibilità per i bambini, famiglie, anziani. Tra le opere, oltre alla già realizzata nuova area giochi inclusiva nel giardino pubblico “Maria Rosa Pellesi” a Viserba, è in programma la valorizzazione del Parco don Tonino Bello nell’ambito della realizzazione della nuova piscina comunale, l’avvio tra qualche giorno della riqualificazione del Parco Briolini a San Giuliano Mare, la nuova area sgambamento cani a San Vito. Nella zona sud, oltre alle aree giochi che caratterizzeranno il nuovo tratto del Parco del Mare a Bellariva pronto per l’estate, sono in dirittura d’arrivo i lavori al parco Spina verde di Miramare con la riqualificazione dei camminamenti e la realizzazione di un nuovo campo da bocce, a cui si affianca la costruzione di un nuovo campo da calcio nella stessa area.