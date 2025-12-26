Rimini. Parcheggio Tripoli, verso il traguardo: entro l’estate 2026 oltre 300 posti auto

Il cantiere del parcheggio interrato “Tripoli” in piazza Marvelli entra nel vivo della fase conclusiva. La Giunta comunale, nell’ultima seduta prima delle festività natalizie, ha dato il via libera a una nuova tranche di lavori per l’importante infrastruttura di sosta a Marina Centro, destinata a cambiare il volto della mobilità della zona. A partire dal prossimo anno, infatti, la città potrà contare su oltre 300 posti auto interrati, a cui si aggiungeranno circa 200 posti per motori in superficie.

Dopo aver portato a termine gli interventi strutturali, con il completamento dei solai dei due livelli sotterranei, il progetto passa ora alla terza fase operativa. Si tratta di un passaggio cruciale che riguarda le opere impiantistiche e le finiture dei piani -2 e -1, per un investimento complessivo di 2,9 milioni di euro. Questo ulteriore step conferma il rispetto del cronoprogramma stabilito, con l’obiettivo ambizioso ma raggiungibile di inaugurare il nuovo parcheggio per l’estate 2026.

Ma il parcheggio rappresenta solo una parte del progetto complessivo. Parallelamente ai lavori sotterranei, procede infatti la progettazione di ciò che sorgerà in superficie: la nuova piazza Marvelli, pensata come elemento di connessione urbana tra il mare e la zona interna della città. Entro la fine di questo mese è prevista la chiusura della conferenza dei servizi, con l’obiettivo di pubblicare la gara per la realizzazione dell’intervento entro il primo trimestre del 2026.

La nuova piazza, progettata per l’Amministrazione Comunale dallo studio Structura Engineering, si svilupperà su due livelli in perfetta armonia con il belvedere già realizzato in piazzale Kennedy e con quelli che nasceranno a Bellariva e Rivazzurra nell’ambito del piano di salvaguardia della balneazione. Una visione urbanistica unitaria che punta a ridisegnare l’intero waterfront riminese.

Uno degli elementi distintivi del progetto saranno le suggestive “falling water”, gradonate che accoglieranno il flusso d’acqua discendente, creando una sorta di quinta scenica spettacolare sia per chi arriverà da via Tripoli, sia per chi percorrerà la passeggiata del Parco del Mare. Un elemento architettonico che unisce funzionalità ed estetica, trasformando il dislivello in un’opportunità di design urbano.

Al piano sopraelevato prenderà forma la vera e propria piazza, concepita come qualcosa di più di un semplice belvedere. Raggiungibile tramite scale e percorsi pedonali, la piazza ospiterà aree verdi e spazi naturali dedicati al relax e alle attività all’aperto. Non mancheranno una zona giochi attrezzata per i più piccoli e zone d’ombra realizzate attraverso coperture apposite, studiate per schermare la luce solare e garantire il massimo comfort urbano anche nelle ore più calde. Un nuovo spazio pubblico che amplierà le possibilità di esperienze da vivere insieme per famiglie, residenti e visitatori, a due passi dal mare.

La tempistica dei lavori è stata studiata con attenzione: la realizzazione della nuova piazza partirà dopo l’estate, in modo da essere compatibile con l’operatività in sicurezza del parcheggio sottostante, garantendo così la funzionalità dell’infrastruttura anche durante la fase conclusiva del progetto. Un intervento che promette di ridisegnare uno degli accessi più importanti al mare di Rimini, coniugando esigenze di mobilità e qualità della vita urbana.