Rimini, parcheggio selvaggio intorno alla Fiera: “I residenti non escono di casa, arrivano gli steward”

«Quello dei parcheggi abusivi durante le fiere è un problema che va avanti da anni e che non possiamo più tollerare. Ne va della vivibilità di un intero quartiere che viene soffocato dalle auto. Per questo ad ogni evento saranno assunti una decina di steward che regolamenteranno il traffico in zona». Mattia Morolli, assessore alla Mobilità, alla ripresa della stagione fieristica annuncia un provvedimento che farà contenti i residenti delle vie Turchetta, Teodorico e San Martino in Riparotta, strade letteralmente assediate dalle vetture, al punto da intralciare l’uscita dei garage e creare forti disagi ai residenti.