Rimini, parcheggi in zona mare 2026: ecco come abbonarsi

È ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per i parcheggi della zona mare di Rimini, dedicata alla stagione estiva 2026. Cittadini e operatori possono richiedere l’abbonamento per i parcheggi situati nei settori Marina Centro, Lungomare e nelle Aree in Fregio, con validità dal 25 aprile al 30 settembre 2026.

Per chi è interessato ai parcheggi delle Aree in Fregio — Alexander e Aristeo — è necessario presentare la richiesta entro e non oltre il 10 aprile 2026. Le domande devono essere trasmesse all’Ufficio Abbonamenti Parcheggi entro tale data, pena l’impossibilità di accedere alla convenzione per questi spazi.