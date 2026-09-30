Rimini, parcheggi: i terreni da 4.700 metri quadri comprati dal Comune per 3 euro

La quinta Commissione consigliare ha espresso parere favorevole all’acquisizione da parte del Comune di Rimini di tre terreni presenti in zona Torre Pedrera di proprietà della società Romagna Acque. I terreni, che ospitano strutture già da tempo in disuso non più funzionali al servizio idrico, saranno acquisiti dall’Amministrazione con l’obiettivo di aumentare l’accessibilità della zona di Rimini nord e del parco del mare, andando in particolare ad aumentare la dotazione di aree per la sosta di auto e moto a servizio della zona turistica e commerciale. Nello specifico si tratta di tre terreni presenti in via Apollonia, via Gaza e via Tolemaide, per 4.700mq circa. L’acquisizione avverrà a prezzo simbolico per il Comune, pari a 1 euro per ogni singolo bene. Il trasferimento dei beni al patrimonio comunale sarà quindi il primo passo per poi avviare la progettazione e realizzazione degli interventi.

Nella stessa seduta la Commissione ha discusso l’acquisto da parte del Comune di un’area privata adiacente al complesso scolastico “Brucoverde-Acquamarina” di Viserba. La scelta deriva dalla volontà di entrare nella piena disponibilità di un’area che rappresenta un’estensione fisica e funzionale della corte di pertinenza del complesso scolastico comunale e già ora utilizzata per le attività scolastiche in virtù di un accordo di concessione a titolo gratuito siglato col privato. Per l’Amministrazione si tratta di un investimento già finanziato in bilancio di 645mila euro (più Iva).