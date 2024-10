Al fine di agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei neo genitori con bambini, sono state aggiornate le modalità di rilascio del Contrassegno Identificativo Temporaneo (Cit) dedicato, che consente la sosta a titolo gratuito nelle aree a pagamento regolamentate da stalli blu, introducendo tre importanti novità: l’estensione della validità da 12 mesi a 18 mesi, la possibilità di utilizzo oltre che alle neo mamme anche ai neo papà, la possibilità, per le donne in stato di gravidanza le cui condizioni possono essere a rischio per la salute della mamma, di usufruire del contrassegno a partire dal terzo mese compiuto di gravidanza, fino al diciottesimo mese di età del figlio.

Entrambi i genitori, dunque, potranno parcheggiare il veicolo a titolo gratuito, nelle aree a pagamento regolamentate da stalli blu ricomprese all’interno del territorio comunale e gestite direttamente dall’Amministrazione, utilizzando il contrassegno temporaneo su un solo veicolo alla volta, tra quelli dichiarati.