Rimini. Palpeggiata in camerino, 17enne denuncia il titolare del negozio

Non ha capito subito di aver subito una violenza sessuale e che quell’uomo andava denunciato per quello che le aveva fatto. Anche se era riuscita a respingerlo e ad allontanarsi, il pensiero di quello che aveva subito non era riuscita a toglierselo di mente. Un sospiro di sollievo l’ha provato, probabilmente solo, quando dopo circa una settimana dai fatti, ha raccontato tutto ai carabinieri di Rimini, denunciando il negoziante di origine bengalese che le aveva messo le mani addosso mentre provava della merce nel camerino. Il fatto risale ad una mattina di metà di luglio, quando una giovane di 17 anni era uscita di corsa da un negozio gestito da un cittadino originario del Bangladesh ma da anni residente in Italia, in un’altra provincia, e quasi in lacrime era corsa dalla madre a raccontare quello che le era appena capitato. La 17enne palpeggiata nel camerino di un negozio a Rimini, uno dei tanti che da San Giuliano fino a Miramare restano aperti solo nel periodo estivo, giorni dopo l’accaduto ha trovato il coraggio di raccontare e si è presentata in caserma dai carabinieri di Rimini.