Rimini, pallinari sorpresi dalla Polizia Locale: quattro denunce

A Rimini continua l’attività di presidio e controllo del territorio per arginare il fenomeno del gioco truffa delle tre campanelle. Denunciati a piede libero quattro presunti organizzatori, sorpresi ieri sera nella zona di Marina Centro mentre gestivano una postazione di gioco. L’operazione è stata condotta intorno alle 21 da una pattuglia in borghese della Polizia Locale (squadra giudiziaria) che, utilizzando biciclette per passare inosservata, stava controllando i Viali delle Regine. Gli agenti si sono imbattuti in un gruppo di persone intente a proporre il gioco ai passanti.

L’intervento ha colto di sorpresa i “pallinari”, che non si aspettavano l’arrivo dei vigili in bicicletta. Sono state fermate quattro persone, tre delle quali fingevano di puntare denaro per attirare potenziali vittime, mentre una quinta complice - anch’essa finta giocatrice - è riuscita a dileguarsi tra la folla prima dell’identificazione.

Durante l’operazione sono stati sequestrati 240 euro presenti sul tavolo da gioco. I quattro fermati, di cui tre già noti agli agenti per precedenti denunce analoghe, sono stati condotti in comando per le procedure di identificazione e successivamente denunciati a piede libero per “gioco d’azzardo in concorso”.