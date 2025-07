Rimini, pallinari ancora in azione per truffare i turisti: 15 denunce

L’azione incisiva e continuativa della Polizia Locale di Rimini nel contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle ha portato, all’identificazione di 14 persone e a 15 denunce per gioco d’azzardo nell’ambito di diversi servizi mirati eseguiti negli ultimi giorni tra Miramare e Marina Centro. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati complessivamente 220 euro utilizzati per finte puntate, oltre a tutto il materiale impiegato per organizzare il gioco illegale.

La Polizia Locale prosegue con determinazione l’attività di prevenzione e controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai viali delle regine, dove si concentra maggiormente questo tipo di fenomeno che colpisce turisti e visitatori. I servizi sono condotti con pattuglie mirate in borghese per garantire la massima efficacia degli interventi.

Il modus operandi dei pallinari rimane sempre lo stesso: una persona gestisce il gioco supportata da complici che avvisano della presenza delle forze dell’ordine, mentre alcuni “finti giocatori” fingono di vincere per attirare l’attenzione dei passanti.