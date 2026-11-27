Oneri urbanistici in carico alla proprietà confermati per il palazzo di piazzale Bornaccini che ospita la Questura di Rimini dal 2020. Il Consiglio di Stato, infatti, fa sapere il Comune, respinge il ricorso presentato dalla società Diegaro, che ha avviato la controversia legale nel 2019 durante l’intervento di adeguamento dell’edificio, per il quale l’amministrazione comunale ha richiesto il pagamento degli oneri urbanistici per il cambio di destinazione d’uso, ammontanti a 190.000 euro. Oneri che la Diegaro sostiene non siano dovuti. Già un anno fa, ricorda il Comune, il Tar di Bologna ha respinto questa tesi, confermando la legittimità delle richieste economiche di Palazzo Garampi. E ora il Consiglio di Stato “conferma questa linea, in ordine alla richiesta di pagamento degli oneri urbanistici, del contributo di costruzione e della monetizzazione dei parcheggi pubblici”.

I giudici, entra nel merito della sentenza l’amministrazione, rilevano la sussistenza di un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ribadendo che la destinazione urbanistica di un immobile è determinata non dal suo utilizzo di fatto nel corso degli anni, ma “dal titolo edilizio che ha autorizzato la realizzazione del fabbricato e ne ha attestato la conformità urbanistica”. Il cambio di destinazione d’uso dei piani sesto e settimo da residenza ad uffici è stato autorizzato in via definitiva, costituendo un carico urbanistico più elevato che giustifica quindi il pagamento degli oneri. Il Consiglio di Stato conferma quanto espresso dal Tar anche in merito alla richiesta di “esenzione dal costo di costruzione richiesto dagli appellanti”.

L’intervento è stato realizzato da un soggetto privato, che mantiene la proprietà dell’immobile e lo concede in locazione al ministero dell’Interno nell’ambito di “un ordinario rapporto commerciale a scopo di lucro, senza operare sulla base di una convenzione per finalità pubbliche”. Infine, afferma ancora la sentenza, la monetizzazione dei parcheggi pubblici richiesta dal Comune “deve ritenersi correttamente richiesta” poiché il maggiore carico urbanistico determina anche una maggiore dotazione di parcheggi. Il Consiglio di Stato, tira le somme il Comune, riconosce quindi “la correttezza dell’operato dell’amministrazione comunale sotto tutti i profili contestati, condannando la società al pagamento delle spese legali”.