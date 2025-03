È la protesta di un’inquilina di una palazzina di via San Leo, angolo via Tristano e Isotta, nel quartiere Padulli, che, in vista della costruzione di un nuovo condominio con una trentina di appartamenti, sollecita l’amministrazione comunale ad intervenire. «Il parcheggio progettato e mai finito – stigmatizza la residente – avrebbe dovuto accogliere anche le auto di un ristorante della zona. E, invece, accade che, in mancanza di questi spazi di sosta, i clienti sono costretti a lasciare l’auto alla bell’e meglio: sui marciapiedi pedonali o in strada, proprio all’incrocio. E non so proprio cosa potrà accadere quanto anche il nuovo palazzo sarà finito e abitato. Più volte abbiamo allertato la polizia locale e l’Urp, ma nessuno si è mai fatto vedere».

Sulla condizione generale del quartiere Padulli, tra l’altro, proprio lo scorso gennaio c’era stato un incontro pubblico alla presenza di esponenti dell’amministrazione Sadegholvaad «che speriamo sia servito a far comprendere la gravità della situazione – sottolinea l’inquilina – e a convincere il Comune ad intervenire».