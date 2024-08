Rimini. Palazzina va a fuoco, evacuate due persone

Un incendio ha distrutto parte di una casa di via Variano a Viserba Monte, nelle vicinanze dell’Ikea e del Centro agroalimentare.

Le fiamme sono divampate la notte scorsa qualche minuto dopo le 3 a partire dal porticato dell’abitazione posto al piano terreno. Qui il padrone di casa raccoglieva materiali di legno e metallo oltre ad oggetti di vario genere. I vigili del fuoco di Rimini sono arrivati in forze con 8 uomini e diversi mezzi per domare il rogo. Quando sono giunti sul posto l’incendio era ancora attivo e non è stato semplice avere ragione delle fiamme. In poco tempo il rogo ha praticamente distrutto la maggior parte dei materiali che si trovavano in deposito colpiti come in una sorta di reazione a catena. Poi il fumo che è fuoriuscito a lungo dagli oggetti bruciati, ha fatto il resto. Per domare l’incendio i vigili del fuoco hanno utilizzato acqua e schiuma e ci sono volute circa 4 ore per mettere in sicurezza la palazzina. Le fiamme hanno però danneggiato e indebolito le travi portanti del pavimento del primo piano e hanno distrutto l’intero impianto elettrico. Così i vigili del fuoco hanno deciso di dichiarare inagibili sia il piano terra, quello che ospita il porticato, sia il primo piano.

Resta da stabilire quale sia stata la causa che ha scatenato il rogo ma pare da escludere che si tratti di un incendio doloso.

