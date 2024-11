Rimini, ospizio da incubo a Mondaino: per la titolare 2 anni di lavori di pubblica utilità a San Patrignano

Tre rinvii a giudizio, un’assoluzione in giudizio abbreviato, due posizioni stralciate e la ratifica, dopo quasi due anni, del patteggiamento della principale indagata: Maria Luisa Bulli, l’allora titolare della casa protetta, “La Collina” di Mondaino. La casa di cura che lo scorso agosto è stata venduta all’asta per 397mila euro nel 2018 era finita al centro di un’indagine dei Nas per maltrattamenti, sugli anziani. La principale indagata la titolare difesa dall’avvocata Sonia Raimondi ha concordato il patteggiamento della pena sostituita da 2 anni di lavori pubblica utilità a San Patrignano. L’accordo era stato raggiunto da tempo con la Procura e giovedì è stato ratificato in aula dal giudice Raffaele Deflorio.