Rimini, Oscar delle Vetrine di Zeinta di Borg: ecco l’omaggio al “Natale felliniano”

«Torniamo a proporre l’Oscar della vetrina, che quest’anno sarà a tema Fellini. Puntiamo a valorizzare tutti i negozi del centro storico, riempiendolo di contenuti e suggestioni».

Lo ha spiegato ieri, alla conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione, il presidente di Zeinta Di Borg Daniele Fagnani. Gli fa eco Juri Magrini, assessore al Bilancio e risorse finanziarie del Comune. «L’iniziativa - spiega - si inquadra nel calendario di eventi che noi, come Amministrazione, cerchiamo di promuovere lungo tutto l’arco dell’anno».

La ricorrenza

Nel trentennale della morte del regista, Zeinta di Borg decide di ricordarlo attraverso il “Natale felliniano”. Per questo 2023, l’iniziativa sarà rivolta a tutti gli esercizi commerciali di centro storico e borghi, chiamati ad abbellire le rispettive vetrine. «All’interno dovranno esserci una dedica o un pensiero al Maestro - illustra la vice presidente Cristina Ottaviani -. Inizieremo a distribuire gli zainetti con dentro il regolamento a partire dal 1° dicembre». Dal 10 al 22, una giuria di esperti si occuperà di nominare la migliore vetrina di Natale. Nel frattempo, sui social partirà un contest che darà la possibilità a tutti, clienti e turisti, di votare. «Una volta sommati i pareri di giuria tecnica e giuria popolare avremo il vincitore - prosegue Ottaviani - che verrà proclamato il 22 dicembre».

Il sito internet o la promozione social per sponsorizzare l’attività, un’esperienza offerta dall’agenzia di viaggi “Tuttaranda”, un corso di inglese, e poi i vini della cantina Marcosanti: questi i premi in palio per il titolare della vetrina più bella.

RomagnaBanca, partner dell’iniziativa, promette promozioni speciali e supporto ai partecipanti. «Abbiamo predisposto agevolazioni, scontistiche e finanziamenti per far capire che noi ci siamo», spiega Fabio Fabbri, direttore filiali di Rimini. L’impegno è il medesimo da parte del Comune, che sta agendo su diversi fronti per aiutare il centro storico. «Abbiamo bandi e provvedimenti per sostenere finanziariamente le imprese, soprattutto a livello di riqualificazione delle vetrine - aggiunge Magrini -. Stiamo lavorando anche alla questione parcheggi, con la spinta che abbiamo dato all’ex area Fox».