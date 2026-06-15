Rimini, ordinanza contro la prostituzione su strada: ecco le vie interessate e le sanzioni anche per chi chiede informazioni

RIMINI. Nuova ordinanza del Comune di Rimini sul tema prostituzione. «Entra in vigore sabato 20 giugno», recita una nota del Comune, «l’ordinanza contingibile e urgente predisposta dal Comando di Polizia Locale del Comune di Rimini e firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad per prevenire e contrastare i pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via. Un provvedimento che viene riproposto anche sulla base dei buoni risultati in termini di prevenzione del fenomeno ottenuti negli scorsi anni e che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2027, concentrandosi sulle aree dove è stata segnalata una presenza maggiore del fenomeno della prostituzione su strada».

Nello specifico, il provvedimento sarà valido sulle seguenti strade diffuse sul territorio: Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Losanna, Via Mosca, Via Guglielmo Marconi, su tutta la Strada Statale 16 compresa tra il confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina e il Comune di Riccione, Piazzale Cesare Battisti, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli, Piazzale Carso, Via Principe Amedeo, Viale Vespucci, Piazzale Medaglie d’Oro, via Nazario Sauro, Via Tripoli, Via Varisco, Viale Eritrea, Via Macanno, Via Casalecchio, Via Fantoni, Via Euterpe, Via Emilia, Via XXIII Settembre, Viale Matteotti, Via dei Mille, Via Tolemaide,Viale Porto Palos, Corso Giovanni XXIII, viale Parma, Viale Bari , Viale San Francesco, Viale Messina, Viale Leopardi , Viale Trento, Viale Rapallo, Viale Matera, viale Mantova, viale Rodi, viale Pomezia, viale Dei Martiri, via Carlo Bini, via Carlo Zavagli, Santa Margherita Ligure, via Siena, via Modena, via Bertinoro, SS9-via Emilia, via Lecce, Via Delle Colonie, via Nervi; vie Costantinopoli e San Gallo, Via Adria, Via Cristoforo Colombo e Via Marconi.

L’ordinanza è valida anche nelle aree adiacenti alle strade sopraelencate e in prossimità delle aree di incrocio.

Nella sostanza lo strumento prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro per coloro che porranno in essere comportamenti diretti a offrire prestazioni sessuali a pagamento. L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto di richiesta di informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento. È inoltre prevista la sanzione a norma del Codice della strada per quei conducenti che, in questi frangenti, saranno sorpresi alla guida di veicoli a eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale. In questi casi, la sanzione amministrativa di 42 euro prevista sarà elevata a 56 euro se accertata in orario notturno (dalle ore 22 alle 7 di mattina).