Rimini, operazione anti-droga: 16 arresti, sequestrati quasi 20 chili di stupefacente

Una maxi-operazione a livello nazionale della Polizia di Stato contro lo spaccio di stupefacenti ha portato a 1.335 arresti e oltre 450 kg di droga sequestrati. A Rimini l’operazione alle porte dell’estate ha portato a 16 arresti e quasi 20 kg di droga sequestrata.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, a livello nazionale sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

A livello locale, sono state arrestate 16 persone, di cui 3 minorenni, denunciate in stato di libertà 35 persone di cui 9 minorenni, sequestrata una pistola Beretta calibro 6.35. Notevole è stata anche la quantità di sostanza stupefacente sequestrata dagli investigatori della Squadra Mobile, di cui 66,38 grammi di cocaina, 7,36 kg di hashish e e oltre 11 kg di marijuana.