Rimini, operazione ad alto impatto della Polizia: 20 arresti tra il 18 giugno e il 15 luglio

La Polizia di Stato, con l’impegno di 1000 operatori coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in più province italiane tra cui Rimini.

A Rimini, nell’ambito dell’Operazione ad alto impatto investigativo mirata al contrasto della criminalità e devianza giovanile, nel periodo fra il 18 giugno ed il 15 luglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre articolazioni della Questura di Rimini, sono state complessivamente arrestate 20 persone, delle quali 14 per provvedimenti esecutivi emessi per condanne definitive in materia di stupefacenti, rapina e reati contro il patrimonio in genere, mentre 6 individui sono stati arrestati in flagranza di reato per furto e uno per maltrattamenti alla convivente. Quest’ultimo, ritenuto responsabile della grave aggressione alla compagna avvenuta lo scorso 28 giugno, era stato arrestato dalla Squadra Mobile proprio al culmine dell’ennesimo episodio di violenza sulla donna.

Inoltre sono state denunciate a piede libero 52 persone, la maggior parte delle quali per furto, rapina e spaccio di droga e sono stati adottate dal Questore tre misure di Prevenzione.

Numerosi i servizi sul territorio che hanno portato all’identificazione di 3746 persone, fra le quali 239 minori e al controllo di 1293 veicoli.