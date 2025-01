Rimini. Operaio precipita dall’impalcatura del manifesto pubblicitario: è grave

Un operaio è precipitato dall’impalcatura ed è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto ieri mattina alle 11.30 in via Gian Battista Vico, a Rivazzurra, dove un uomo di 51 anni, di nazionalità algerina ma da tempo residente a Rimini, è caduto dall’impalcatura destinata a sorreggere il grande manifesto pubblicitario dell’impresa edile che proprio in quel luogo darà vita a una nuova costruzione. Sul luogo dell’incidente infatti attualmente non c’è altro che un campo (edificabile), in attesa di avviare il cantiere.

In base ai primi rilievi, la caduta sarebbe stata causata da una forte folata di vento, che ha fatto perdere stabilità “all’ossatura” del manifesto. Arrampicato sulle travi di ferro c’era anche un altro operaio, che però è riuscito a rimanere aggrappato, evitando la caduta di circa di 2 - 3 metri che è invece toccata al collega, subito soccorso dall’ambulanza del 118, che lo ha portato in codice 3 al trauma center del Bufalini in via precauzionale. L’uomo ha riportato alcune fratture e un trauma cranico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre alla polizia di Stato e i sanitari, anche i tecnici dell’Ispettorato del lavoro per valutare le condizioni i cui operavano i due operai. Subito dopo l’accaduto, in via Gian Battista Vico si è presentato anche il titolare della ditta di costruzioni.

Ora sono in corso le indagini per appurare esattamente cosa abbia portato a far perdere l’equilibrio all’impalcatura metallica.