Rimini, omicidio Tucci, i genitori: “Vogliamo giustizia, ma nessuno ci restituirà nostro figlio” VIDEO

“Nostro figlio non ce lo ridarà nessuno, però una pena lui la deve avere”. Claudio e Barbara Tucci, genitori di Giuseppe Tucci, faticano a trattenere la commozione in tribunale: “Noi veniamo qui per avere giustizia, è questo che in qualche modo ci dà forza”. La sera tra il 10 e l’11 giugno 2023, il vigile del fuoco Giuseppe Tucci non ebbe scampo dopo una colluttazione con Klajdi Mjeshtri, 29enne buttafuori del locale. Tucci venne centrato da una raffica di colpi da parte di Mjeshtri. Oggi l’accusa ha chiamato come consulente di parte anche il pugile Matteo Signani, campione di boxe nonché sottocapo aiutante della Capitaneria di porto di Rimini e ufficiale della Polizia giudiziaria marittima.