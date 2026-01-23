Rimini, omicidio Pierina: venerdì prossimo l’udienza al Riesame su Louis, il 2 febbraio Valeria in aula per deporre

In attesa, lunedì, dell’ottava udienza del processo per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate in via del Ciclamino, è stata fissata per venerdì 30 gennaio (ore 9.30) l’udienza davanti al Tribunale della Libertà di Bologna per il riesame della custodia cautelare in carcere di Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal luglio 2024 e unico imputato nel procedimento.

La Cassazione, con sentenza pubblicata la scorsa settimana, aveva rinviato la decisione al Tribunale della Libertà affinché motivasse in maniera più puntuale alcuni passaggi (tra i quali le dichiarazioni da Manuela Bianchi) con cui aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini, Vinicio Cantarini. È stata comunque la seconda volta che la Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale.

Intanto, slittata la sua deposizione, la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci, è stata citata per essere ascoltata il 2 febbraio davanti alla Corte d’Assise. La donna sarebbe una figura chiave nell’indagine perché, secondo la difesa di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, rappresenterebbe l’alibi del marito nell’orario in cui Pierina Paganelli veniva uccisa.