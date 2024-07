Rimini, omicidio Pierina: Valeria e Manuela si accapigliano davanti alle telecamere Rai

Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, le due donne di Louis Dassilva, il 34enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, hanno litigato, venendo alle mani nello stesso luogo dove il 4 ottobre era stato ritrovato il cadavere della donna. E’ successo oggi in via del Ciclamino davanti alle telecamere del giornalista Rai, Valerio Scarponi dell’Estate in Diretta. Presente anche la giornalista Mediaset Giorgia Scaccia. Secondo la ricostruzione riferita dal consulente della Bianchi, Davide Barzan, mentre Manuela, nuora di Pierina Paganelli, stava parlando con i giornalisti davanti a delle scritte ingiuriose, è passata Valeria col marito Louis e la tensione è aumentata. Sono volati insulti e parole pesanti, poi un pugno e le due donne si sono letteralmente accapigliate. Solo l’intervento di Dassilva, che ha sollevato di peso la moglie portandola via con sé, ha risolto la situazione. “Valutiamo se presentare denuncia per aggressione e ingiuria - ha detto Barzan -. Ma vedremo anche di chiarire le scritte che pare siano infamanti comparse sul muro del garage. Possiamo usare una tecnica come suggerita dal nostro consulente il generale Garofano”. Sul posto è intervenuta anche la squadra mobile. Per la morte di Pierina Paganelli, il sostituto procuratore Daniele Paci, ha iscritto nel registro degli indagati il 34enne. Secondo le ipotesi della Procura, l’uomo avrebbe agito per passione nei confronti di Manuela dell’anziana che stava per scoprire la verità della relazione extraconiugale della nuora.