Questa mattina presso i laboratori di Genetica dell’Università Tor Vergata di Roma, inizieranno i test di laboratorio per estrarre il Dna dai vestiti e dalla borsa di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. Ma non ci saranno risultati immediati perché gli esperti inizieranno con lo stabilire un calendario per i prossimi interventi. Un’indagine quella sulla morte della 78enne testimone di Geova che procede a piccoli passi per scrupolosità della Procura e degli investigatori della squadra mobile. Perché, anche se tutto è circoscritto ai rapporti tra l’unico indagato, Louis Dassilva Louis Dassilva, e le due donne della sua vita, la moglie Valeria Bartolucci e l’amante, nonché nuora della donna uccisa, Manuela Bianchi, il mistero è fitto. Tutto si concentra su un unico pianerottolo di condominio, il 31 di via Del Ciclamino a Rimini, ma le circostanze fino ad oggi hanno favorito l’ipotetico killer. Oggi intanto iniziano le analisi di laboratorio effettuate dal consulente tecnico del gip Vinicio Cantarini che ha conferito l’incarico al professore Emiliano Giardina (associato di genetica medica presso l’Università di Tor Vergata-Roma). Il perito seguirà gli esami di laboratorio, irripetibili sui reperti raccolti sulla scena del crimine. Una volta isolato il Dna verrà quindi confrontato con i campioni a disposizione degli inquirenti, principalmente con quello dell’indagato. Ieri mattina in udienza a Rimini, sono comparse le parti che hanno nominato i relativi consulenti per seguire i test di laboratorio. Per il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini della squadra mobile di Rimini, è stata nominata la dottoressa Daniela Scimmi, direttore tecnico e biologo della Polizia scientifica di Roma. Per l’avvocato Riario Fabbri, difensore di Dassilva, i consulenti sono Roberta Bruzzone e la genetista forense Marina Baldi; per i difensori di Manuela Bianchi, i consulenti nominati sono Davide Barzan e il generale Luciano Garofano, ex Ris di Parma; e per i figli della vittima rappresentati dagli avvocati Monica e Marco Lunedei ci sarà il professore Adriano Tagliabbracci.