Questa mattina in via del Ciclamino il generale Luciano Garofano, accompagnato da Davide Barzan, consulente della difesa di Manuela Bianchi, ha fatto un sopralluogo nel garage dove il 3 ottobre Pierina Paganelli, 78 anni, è stata uccisa con 29 coltellate. Il generale, è stato per tanti anni alla guida del Ris di Parma ed è un esperto in microbiologia. “Manuela è intervenuta su una scena che potrebbe rivelare le sue tracce - ha detto Garofano - e quindi è giusto tutelarla come parte offesa”.