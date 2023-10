Rimini, omicidio Pierina Paganelli, il criminologo punta il dito sui sospettati: “È matematico che sia stato uno di loro”

Il criminologo Ezio Denti è stato intervistato questa mattina a “Mattino 5” e ha ricostruito la vicenda di quello che è successo la sera del 3 ottobre, ipotizzando che Loris Bianchi sia potuto effettivamente uscire dall'appartamento della sorella intorno alle 22.10 (come riferito dalla nipote) e che sia potuto rientrare intorno alle 22.50, quando sono state scattate le fotografie da parte della sorella, foto in cui Loris dice di giocare col cane (animale che però non sarebbe mai stato immortalato negli scatti). Secondo il criminologo l'indagine sarebbe vicina a una svolta. “Quando ho detto che non credevo in loro, ho avvertito il gelo. È matematico che sia stato uno di loro. Non credo che queste persone amassero così tanto Pierina”.

A oltre tre settimane dal delitto, nessun nuovo volto si è aggiunto a quello della cerchia dei sospettati (di fatto). Al centro dell’attenzione restano la nuora Manuela, il fratello Loris e l’amante presunto, Louis Dassilva, tutti assistiti dall’avvocata Nunzia Barzan, pur non essendo indagati. Loro che attraverso il legale «ribadiscono la totale estraneità all’omicidio».