Rimini. Omicidio Pierina, lunedì torna in aula la moglie di Louis

Trascorsi quindici giorni di silenzio “forzato”, domani Valeria Bartolucci tornerà a parlare e lo farà ancora in aula per proseguire e (in teoria) terminare la sua deposizione fiume sul banco dei testimoni, lasciata a metà davanti alla Corte d’Assise nel processo arrivato che vede il marito Louis Dassilva unico imputato dell’omicidio di Pierina Paganelli. L’infermiera riminese, sempre indagata per favoreggiamento e false dichiarazioni al pubblico ministero, dopo aver chiarito per oltre sei ore diversi punti (le telefonate ascoltate per “sbaglio” della pensionata, i suoi rapporti con Manuela Bianchi, l’incidente in moto di Louis, i vestiti da lui indossati, le scarpe non lavate, le scritte sul muro e cosa accade il giorno dell’omicidio), riprenderà rispondendo alle ultime domande del pm Daniele Paci; poi toccherà ai legali dei familiari della vittima e, infine, ai difensori del 35enne senegalese che vedono nella moglie del loro assistito l’alibi per la sera del 3 ottobre 2023.