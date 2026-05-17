Rimini. Omicidio Pierina, ecco la fase decisiva: richiesta di ergastolo in vista per Louis

Domani in aula inizia la fase conclusiva e decisiva del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Dopo otto mesi di udienze fiume, decine e decine di testimoni (alcuni risentiti due volte), perizie, rari colpi di scena e più di uno scontro davanti alla Corte d’Assise, questa volta protagoniste saranno le discussioni delle parti, preludio alla tanto attesa sentenza finale. Sarà quindi il (primo) giorno in cui le ipotesi, magari rinvigorite da qualche asso nella manica dell’ultimo minuto, diventano richieste, a partire già da quella del pubblico ministero Daniele Paci che, con ogni probabilità, al termine della sua lunga requisitoria chiederà l’ergastolo per l’unico imputato, Louis Dassilva. E c’è già chi si chiede come reagirà il pubblico presente in aula, sempre diviso tra chi lo considera già colpevole e chi invece continua a ritenere troppo fragili gli indizi raccolti contro di lui durante l’istruttoria.