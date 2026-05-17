Rimini. Omicidio Pierina, ecco la fase decisiva: richiesta di ergastolo in vista per Louis

Domani in aula inizia la fase conclusiva e decisiva del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Dopo otto mesi di udienze fiume, decine e decine di testimoni (alcuni risentiti due volte), perizie, rari colpi di scena e più di uno scontro davanti alla Corte d’Assise, questa volta protagoniste saranno le discussioni delle parti, preludio alla tanto attesa sentenza finale. Sarà quindi il (primo) giorno in cui le ipotesi, magari rinvigorite da qualche asso nella manica dell’ultimo minuto, diventano richieste, a partire già da quella del pubblico ministero Daniele Paci che, con ogni probabilità, al termine della sua lunga requisitoria chiederà l’ergastolo per l’unico imputato, Louis Dassilva. E c’è già chi si chiede come reagirà il pubblico presente in aula, sempre diviso tra chi lo considera già colpevole e chi invece continua a ritenere troppo fragili gli indizi raccolti contro di lui durante l’istruttoria.

A pesare, inutile negarlo, saranno anche le decisioni prese in questi mesi dal Tribunale del Riesame di Bologna che ha confermato per tre volte la custodia cautelare in carcere del metalmeccanico senegalese. A lui nell’omicidio sono contestate le aggravanti della premeditazione, della crudeltà (numero e modalità delle 29 coltellate inflitte ritenute indicative di una violenza eccedente il necessario), della minorata difesa della vittima (sorpresa in orario notturno, senza possibilità reale di difendersi o fuggire) e dei motivi abietti. Secondo la tesi dell’accusa, il movente è da ricercare nella sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. La Procura ha sempre ipotizzato infatti che Pierina per lui potesse essere una presenza “scomoda”, capace di ostacolare o compromettere quella relazione generando possibili conseguenze personali, familiari e sociali. Proprio la testimonianza della Bianchi è considerata centrale dagli investigatori, nonostante la versione cambiata in incidente probatorio che colloca Louis nel garage la mattina del ritrovamento del cadavere. C’è poi l’alibi, ritenuto fragile: la moglie Valeria Bartolucci aveva inizialmente sostenuto che il marito fosse in casa durante l’omicidio, salvo poi non avere la certezza assoluta della sua presenza tra le mura domestiche nell’orario in cui Pierina veniva uccisa. Tanto che alcune intercettazioni ambientali sono state interpretate dagli inquirenti come segnali di una ricostruzione dell’alibi fatta a posteriori. La Procura attribuisce poi grande importanza a registrazioni audio, relazioni sui dispositivi e a una perizia fonica (i cosiddetti riscontri tecnici oggettivi) che, oltre a ritenere credibili le dichiarazioni della Bianchi, collocherebbero Dassilva sulla scena del delitto. A tutto ciò si aggiunge la dinamica che spingerebbe la Procura, attraverso le proprie consulenze di parte, a credere che a uccidere la pensionata possa essere stato un uomo alto oltre 1,80 e con un addestramento militare tale da sapersi muovere in condizioni di scarsa visibilità e soprattutto abile nell’uso del coltello (di fatto però mai ritrovato). Tutte caratteristiche che, secondo l’accusa, collimerebbero con il profilo di Dassilva.