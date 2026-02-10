Rimini. Omicidio Pierina: diffamarono Manuela e Loris Bianchi, 17 indagati tra opinionisti e youtuber

Il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli si arricchisce di un nuovo capitolo, seppur più marginale rispetto a quello che vede come unico imputato Louis Dassilva. In attesa dell’udienza di lunedì 23, durante la quale sarà chiamata a testimoniare proprio la moglie del senegalese, Valeria Bartolucci, nelle scorse ore è trapelato che sarebbero 17 gli indagati dalla Procura di Rimini per diffamazione aggravata e cyberbullismo nei confronti di Manuela e Loris Bianchi, dopo le denunce presentate dal loro avvocato Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan. Fascicoli a carico di opinionisti e youtuber provenienti da tutta Italia (i cui nomi non sono stati ancora resi noti) che, durante le indagini sul delitto di via del Ciclamino, avrebbero utilizzato parole e toni gravemente lesivi verso i due fratelli.