Rimini, omicidio di Pierina: Valeria e Louis scelgono un nuovo avvocato, niente linea comune con Manuela

Omicidio di Pierina Paganelli. Si dividono le strade dei vicini di casa per quanto riguarda gli avvocati difensori. È infatti di queste ultime ore la notizia che Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva hanno un nuovo legale, l’avvocato riminese Riario Fabbri. La coppia ha spiegato di non volere condividere la difesa con la famiglia di Manuela Bianchi e da novembre ha un altro avvocato.

Come è noto, Valeria e Louis, condividono il pianerottolo di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli che la mattina del 4 ottobre ritrovò la 78enne testimone di Geova uccis nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Dei rapporti tra i vicini di casa, pur non essendo mai indagati Manuela, il fratello Loris e Louis e la moglie Valeria, si sono occupati per mesi anche gli investigatori della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Inizialmente apparsi come un fronte unico, i rapporti sono via via divenuti più freddi a dopo alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Bianchi.