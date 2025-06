Rimini. Omicidio di Pierina, udienza rinviata al 7 luglio

Rinviata al 7 luglio l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Louis Dassilva, in carcere da quasi un anno per l’omicidio di Pierina Paganelli. La difesa ha sollevato un’eccezione sull’indeterminatezza del capo d’imputazione formulato dalla Procura: eccezione accolta dal Gup Raffaele De Florio, comportando alcune lievi modifiche inerenti in particolare le aggravanti. Respinte invece tutte le altre eccezioni formulate dalla difesa che vertevano sulla presunta nullità della richiesta di rinvio a giudizio: la Procura ha presentato la documentazione che prova la regolarità delle procedure seguite.