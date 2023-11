Rimini, omicidio di Pierina Paganelli: dal mistero degli abiti a quello dell’ascensore

Abiti lavati, capi d’abbigliamento spariti, indumenti e calzature sequestrati. Quello che sembra il rapporto finale di una operazione contro l’abusivismo commerciale, è in realtà uno dei tanti risvolti dell’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli. Un giallo che seppur circoscritto nell’agglomerato di case della più famosa via del Ciclamino d’Italia, non vede, almeno ufficialmente, ancora la svolta. Non certo per mancanza di impegno da parte della Squadra mobile della Questura, al lavoro senza soluzione di continuità dalla mattina del 4 ottobre scorso quando Manuela Bianchi ha trovato il corpo della suocera nel vano di collegamento tra i garage e le scale della palazzina al civico 31. Gli investigatori di piazzale Bornaccini guidati dal vice questore aggiunto Dario Virgili, con pazienza stanno riesaminando tutti i tasselli del puzzle: dal primo all’ultimo. Ecco perché lunedì, per esempio, sono tornati ad ispezionare l’ascensore, il suo vano motore, l’impianto elettrico. L’amica con cui Pierina era andata alla solita serata di preghiera nella Casa del Tempio dei testimoni di Geova, infatti, era stata costretta a salire le scale a piedi perché l’ascensore era andato temporaneamente fuori servizio. Il sospetto è che il killer (o i killer) lo abbia bloccato per evitare di essere disturbato e garantirsi una via di fuga sicura. Ma quanti tasselli mancano per il completamento dell’indagine coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci?

Corsi e ricorsi

Forniranno elementi utili alle indagini i “ricordi” che ieri sera Chiara e Giacomo i figli di Pierina hanno consegnato ai loro avvocati Marco e Monica Lunedei perché li affidino alla Procura. Fatti, circostanze, ritornati alla mente anche grazie alle innumerevoli informazioni riversate in video e sulla carta dalla stampa. Saranno legate alla vita dei testimoni di Geova diventata particolarmente complicata per Giuliano e per la loro cognata Manuela che proprio il giorno della scoperta dell’omicidio doveva passare sotto le forche caudine del giudizio degli anziani della congregazione?