Rimini. Omicidio di Pierina, nuovo sopralluogo per verificare il video che incastra Dassilva

Ieri sera la Polizia di Stato è tornata in via del ciclamino. La Squadra Mobile ha effettuato un nuovo sopralluogo e prove tecniche che indicherebbero una verifica, ulteriore, su quello che è la prova principale: il video della farmacia. Il video infatti mostrerebbe, secondo gli inquirenti, Louis Dassilva unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, rientrare in casa in un orario compatibile con l’omicidio. Il video è della sera del 3 ottobre 2023, quando un killer ha assassinato la settantottenne con 29 coltellate nel garage di via del ciclamino. Il 9 settembre è fissata l’udienza davanti al tribunale del riesame personale. Sarà il primo banco di prova ufficiale della tenuta di tutto l’impianto accusatorio contro il senegalese al momento detenuto in carcere a Rimini.