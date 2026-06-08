Rimini. Omicidio di Pierina, martedì è il giorno della verità

Ben 980 giorni. È quanto sarà trascorso tra l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023, e la giornata di domani, quando la Corte d’Assise pronuncerà la sentenza del processo di primo grado nei confronti dell’unico imputato, Louis Dassilva. Per lui il pm Daniele Paci, al termine di una requisitoria durata cinque ore, qualche settimana fa ha chiesto la pena dell’ergastolo, contestandogli tutte e quattro le aggravanti: la minorata difesa della vittima, la crudeltà, la premeditazione e i motivi abbietti.