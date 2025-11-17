Rimini. Omicidio di Pierina, in aula Giuliano Saponi e Loris Bianchi

Questa mattina si torna in aula: il percorso verso la ricerca della verità in merito all’assassinio di Pierina Paganelli passa attraverso la disamina di nuovi, centrali, testimoni. A rispondere alle domande di giudici, avvocati difensori e Procura della Repubblica saranno Giuliano Saponi, figlio della 78enne e marito della nuora della vittima, Manuela Bianchi, e il fratello di lei, Loris. Oltre a Saponi e Bianchi, nella giornata di oggi potrebbero essere chiamati a rendere testimonianza anche un paio di giornalisti televisivi che nei giorni a ridosso dell’evento omicidiario portarono in Procura elementi raccolti durante la ricerca di informazioni, considerati di interesse dagli inquirenti.

Loris sarà chiamato a rendere la propria versione, i propri ricordi di Pierina, e probabilmente degli accadimenti di quella sera ormai lontana del 3 ottobre 2023.

Perplessità, inoltre, sono state espresse da Chiara Saponi in merito al salvaslip usato rinvenuto nella borsa di Pierina sulla scena dell’assassinio, che secondo lei non apparteneva alla madre. In totale, i testimoni ammessi dalla Corte che quindi sfileranno davanti alla giuria sono 95, di cui una quarantina comuni tra accusa e difesa.