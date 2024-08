Rimini, omaggio ai Tre Martiri: il programma delle celebrazioni

Era l’alba del 16 agosto 1944 quando i tre giovani partigiani Mario Capelli, 23 anni, Luigi Nicolò, 22 anni, e Adelio Pagliarani, 19 anni furono giustiziati nella piazza centrale di Rimini, allora chiamata piazza Giulio Cesare. Un’esecuzione che doveva essere «esempio e di remora a chiunque», tanto che i corpi dei tre giovani restano esposti per due giorni in quella piazza, che poco dopo la Liberazione della città dal nazifascismo avvenuta il 21 settembre fu rinominata e dedicata ai Tre Martiri.

Ottant’anni dopo, l’amministrazione comunale ricorda il sacrificio dei Tre Martiri con un calendario di celebrazioni che propone incontri, momenti di commemorazione, teatro. Ad aprire il programma di iniziative giovedì 15 agosto alle ore 21 sarà la presentazione alla città da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad dell’intervento di valorizzazione del monumento dedicato ai Tre Martiri, che si trova nel punto esatto della piazza in cui avvenne l’impiccagione.

A seguire, sempre giovedì 15 agosto, alle ore 21.45, la corte della Biblioteca Gambalunga ospita la presentazione della terza puntata del podcast “Rimini in guerra 1943-1945” dedicata a “Partigiani e partigiane” a cura di Maurizio Casadei, con il contributo di Gianluca Calbucci. Una produzione Icaro tv per Comune di Rimini, realizzata con il coordinamento scientifico della Biblioteca Gambalunga e dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini.

La mattina di venerdì 16 agosto è in programma la cerimonia ufficiale con la deposizione delle corone di alloro in via Ducale e nella piazza a loro dedicata. La cerimonia avrà inizio alle ore 10 con partenza da via Tiberio e sarà accompagnata dalla musica della “Banda Città di Rimini”.

In serata (ore 21.30) ci si sposta alla Corte degli Agostiniani per lo spettacolo “La calda estate”. Per Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani: martiri riminesi della Liberazione, a ottant’anni dalla loro morte una produzione Le città visibili in collaborazione con Anpi Sezione di Rimini e Comune di Rimini. Lo spettacolo scritto da Riccardo Tabilio e diretto da Michele Di Giacomo vedrà in scena Lorenzo Carpinelli, Matteo Gatta, Tomas Leardini, Stefano Delvecchio (organetto), Adele Delvecchio (violino). Ingresso libero (in caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al Teatro degli Atti, via Cairoli 42).