Rimini, omaggio a Sandro Pertini. Il sindaco: “Forse l’unico uomo politico gradito a tutti”

A Rimini il parco intitolato a Sandro Pertini ha accolto nel pomeriggio di ieri una cerimonia molto partecipata da cittadini e residenti del quartiere, organizzata dall’Amministrazione comunale per celebrare i 130 anni dalla nascita del presidente, nato il 25 settembre 1896.

All’incontro, svoltosi presso il monumento in località Ghetto Turco, lungo via Tommaseo, ha preso parte il sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha deposto una composizione floreale ai piedi del monumento dedicato al presidente Sandro Pertini. Erano presenti anche l’assessore Francesco Bragagni, la vicepresidente della Provincia di Rimini Daniela De Leonardis, il Capo di Gabinetto della Prefettura di Rimini Enrico Di Nunzio, il Senatore Marco Croatti, numerose autorità civili e militari e rappresentanti sindacali e dell’ANPI. “Mi ha sempre convinto l’idea - ha dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad, in un passaggio del suo saluto - che un parco, un’area verde frequentata da ogni generazione, sia intitolato a Sandro Pertini. Perché Pertini è stato forse il primo, forse l’unico, politico a essere gradito a tutti, travalicando le tifoserie degli schieramenti e dei partiti. ‘Un partigiano come presidente’ è una melodia che ci accompagna da sempre e che sintetizza allo stesso tempo l’etica, la coerenza, la storia e la popolarità di un uomo di quello spessore. Un uomo che ha combattuto e spesso pagato ogni battaglia che ha intrapreso, a partire dalla prigionia durante il fascismo. Non ha mai cambiato idea, e la sua idea è sempre stata quella che l’Italia è una democrazia, ma che la stessa democrazia ha bisogno ogni giorno di essere tutelata con le parole e, soprattutto, con i fatti.”