Rimini, omaggio a Sandro Pertini al parco di Rivazzurra

Venerdì 25 settembre, alle 17, il parco di Rivazzurra dedicato a Sandro Pertini ospiterà una cerimonia promossa dall’Amministrazione comunale di Rimini per celebrare il 130° anniversario della nascita del presidente, avvenuta il 25 settembre 1896. La città è invitata a partecipare all’appuntamento, che si svolgerà presso il monumento a lui intitolato, in località Ghetto Turco, lungo via Tommaseo, nei pressi dell’incrocio con via Buonarroti.

Il legame tra Pertini e Rimini affonda le radici in un rapporto costruito nel tempo, attraverso visite compiute in ruoli istituzionali diversi: prima come presidente della Camera dei Deputati, poi come presidente della Repubblica, carica che ricoprì dal 1978 al 1985.

Il parco di Rivazzurra porta il suo nome dal 2005, quando l’Amministrazione comunale decise di dedicargli uno spazio cittadino accogliendo una proposta del Consiglio comunale. L’8 maggio di quell’anno fu scoperto il busto in bronzo realizzato dallo scultore riminese Pietro Giannelli, alla presenza della vedova del presidente, Carla Voltolina, e del senatore Sergio Zavoli. La cerimonia si inserì nelle iniziative per la festa della mamma, con il coinvolgimento delle realtà del territorio.

Ma il rapporto tra Pertini e Rimini era iniziato però molti anni prima, e ha attraversato le diverse fasi della sua carriera pubblica. Il 21 ottobre 1973, quando era Presidente della Camera, Pertini inaugurò nel parco cittadino dedicato ai Fratelli Cervi il monumento alla Resistenza, opera in bronzo dello scultore riminese Elio Morri che raffigura il Martirio, la Prigione e la Liberazione. Ad accompagnarlo in quell’occasione era stato il sindaco di Rimini Nicola Pagliarani.

Un decennio più tardi, il 18 ottobre 1983, Pertini tornò in città da Presidente della Repubblica, per partecipare alla cerimonia di chiusura della IX edizione delle Giornate Internazionali di Studio del Centro Pio Manzù. Atterrato all’aeroporto di Rimini-Miramare, il corteo presidenziale raggiunse il Teatro Novelli, dove il capo dello Stato fu accolto da cittadini e rappresentanti politici. Terminata la cerimonia, Pertini si recò in piazza Tre Martiri, dove osservò un momento di raccoglimento davanti alla lapide dedicata ai Caduti della guerra di Liberazione, per poi proseguire a piedi lungo corso Augusto fino a piazza Cavour, accolto dal saluto del sindaco Massimo Conti.

La cerimonia di venerdì prossimo si propone di riportare all’attenzione della città il legame con Sandro Pertini, figura che ha segnato la storia repubblicana italiana e che a Rimini ha lasciato tracce concrete.