Rimini. Oltre 400 partecipanti alla Notte Arop al bagno 45

Oltre 400 persone hanno partecipato ieri sera, sabato 13 luglio, alla quinta edizione di “La Notte Arop”, una serata a ingresso libero presso il Bagno 45 di Rimini L’altra spiaggia. “Un’altra bellissima giornata d circondati dell’amicizia e dell’affetto delle tantissime persone che hanno partecipato all’hamburgherata, insieme con gli amici Sabrina e Andrea del Bagno 45 e tutta la loro grande famiglia. Un ringraziamento speciale a Giuseppe del bagno 46 che, come tutti gli anni, si è adoperato affinché tutto funzionasse alla perfezione, a tutti i volontari che si sono prodigati in queste settimane per l’organizzazione. Grazie anche a Ester, Marina, Roberta, Mirco e a tutti quelli che hanno lavorato con grandissimo impegno” queste le parole del Presidente di Arop Roberto Romagnoli, che ha proseguito – “Grazie a tutti i fornitori e all’amico Leo in particolare, che ci hanno fatto avere le materie prime per la serata e hanno partecipato all’organizzazione, ai nostri amici-medici-musicisti che sono sempre al nostro fianco per rendere speciale questa serata e a tutti i nostri volontari che dietro al banco dei cibi e delle bevande, ci hanno aiutato a dare un servizio perfetto ai nostri ospiti”. Arop odv è l’organizzazione di volontariato che sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie