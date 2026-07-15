Rimini, oltre 285mila euro per il verde: così cambiano volto 14 parchi e aree gioco della città

Parchi più sicuri, aree gioco rinnovate e viali più verdi. La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera al programma di interventi straordinari per il verde pubblico del 2026, approvando il documento di indirizzo che sblocca la progettazione di ben 14 aree distribuite su tutto il territorio comunale. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di oltre 285mila euro, punta a restituire ai cittadini, e in particolare alle famiglie con bambini, spazi all’aperto più funzionali, accessibili e curati.

Il piano d’azione tocca capillarmente diversi quartieri della città, da nord a sud. Tra i progetti principali figurano la manutenzione di aree gioco con la sostituzione di giostre e pavimentazioni antitrauma, la sistemazione dei campi da calcetto del parco Fabbri e di via Cuneo, e il ripristino di fontane pubbliche come quella del parco Sirotti e la fontana delle Befane. I lavori interesseranno anche i parchi Migani e Villaggio del Sole a Miramare, il quartiere Brioli a Viserba, i parchi Bologna, Gracchi, via Muccioli, via Rosmini, Ponterotto e il Lavatoio, oltre a nuove piantumazioni e targhe identificative in storici viali cittadini come via dei Mille e viale Cormons.

Trattandosi di interventi mirati su arredi e piccole porzioni di verde, l’Amministrazione ha optato per un percorso di progettazione semplificato così da velocizzare il più possibile l’inizio dei cantieri. Della realizzazione si occuperà Anthea, la società in house che gestisce il patrimonio verde della città, la quale ha collaborato a stretto contatto con l’assessorato all’ambiente e le associazioni locali per mappare le reali necessità dei singoli quartieri. Le risorse economiche, pari a circa 285.512 euro, sono già state interamente stanziate e assicurate tramite una variazione di bilancio, in attesa del progetto tecnico definitivo che darà ufficialmente il via ai lavori.