Rimini, oltre 1.600 telefonate alla ex in quattro mesi : 51enne finisce alla sbarra insieme all’amico

Oltre 1.600 telefonate in poco più di quattro mesi, appostamenti, pressioni sui familiari e minacce. Sono le condotte contestate a un 51enne albanese residente in Abruzzo e a un 26enne di San Benedetto del Tronto, accusati in concorso di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie del primo, una 35enne albanese. Per loro a metà dicembre inizierà il processo, dopo che il gip Alessandro Capodimonte ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pm Luca Bertuzzi. Per entrambi era già stato disposto il divieto di avvicinamento a meno di tre chilometri dalla donna, dal fratello e da alcuni luoghi sensibili, tra cui l’hotel di Misano Adriatico dove la vittima lavora e vive. Imposti anche il divieto di contatto, il braccialetto elettronico e l’obbligo di presentarsi due volte al giorno alla polizia giudiziaria.