Rimini, oggi il Riesame per Louis. Nuovi elementi per la morte di Pierina, tra cui la t-shirt indossata dal presunto killer

Nuovi elementi in mano sul caso di Pierina. La Procura della Repubblica di Rimini li presenterà ai giudici del Riesame di Bologna: si tratterebbe della t-shirt che potrebbe aver indossato il presunto killer la sera del delitto. Stamane intanto è in programma l’udienza a carico di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio per l’omicidio della 78enne testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di casa. Presenti il sostituto procuratore, Daniele Paci, che ha coordinato le indagini della Mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia, e i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che si sono avvalsi della

consulenza della psicologa forense Roberta Bruzzone. Di fronte ai giudici chiamati a decidere se sussistono o meno i motivi per la carcerazione preventiva del 34enne, la Procura ha presentato una relazione preliminare in cui si illustrano elementi sui cellulari di Dassilva e sui contatti con Manuela Bianchi,la nuora di Pierina con cui il senegalese aveva una relazione, che sarebbe proseguita fino a pochi giorni dell’arresto.