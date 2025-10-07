Rimini, oggetti smarriti e ritrovati: anche due droni e una brandina nel magazzino del Comune

Il Comune di Rimini ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco aggiornato degli oggetti rinvenuti sul territorio comunale, consultabile all’Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata ai “Elenco oggetti rinvenuti” del portale comunale (https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/elenco-oggetti-rinvenuti).

L’elenco di ottobre 2025 raccoglie una varietà di beni, dai più comuni ai più insoliti, trovati e consegnati all’Ufficio Oggetti Rinvenuti dell’Economato comunale, preposto alla ricezione, catalogazione, custodia e restituzione dei beni smarriti o rinvenuti da terzi.

Nei primi nove mesi del 2025 sono stati catalogati 926 oggetti rinvenuti. Tra i ritrovamenti più curiosi compaiono due droni, una brandina e una macchina a pedali per bambini, oltre a una lunga lista di portafogli, documenti, telefoni cellulari, carte di credito, chiavi e accessori di vario tipo. Ogni anno, in media, circa il 20% degli oggetti riesce a essere restituito al legittimo proprietario grazie al servizio di assistenza fornito dall’Ufficio Economato, che supporta cittadini e visitatori nelle pratiche di smarrimento o ritrovamento di beni personali.

Chiunque rinvenga un oggetto smarrito sul territorio comunale è tenuto a restituirlo al legittimo proprietario e, qualora questo sia ignoto, a consegnarlo alle forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale).

Le autorità rilasciano un verbale di rinvenimento, che insieme all’oggetto viene trasmesso all’Economato comunale per la registrazione e la custodia.

L’Ufficio Oggetti Rinvenuti, presso l’Economato comunale, fornisce assistenza per l’avvio e la gestione delle pratiche fino alla restituzione del bene.

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni all’economato (gli orari di apertura al pubblico sono pubblicati su sito:https://www.comune.rimini.it/servizi/oggetti-rinvenuti-nel-territorio-comunale)

Il magazzino oggetti e biciclette rinvenuti si trova in via della Lontra in zona Grotta Rossa dove è possibile prendere visione degli oggetti ingombranti (è aperto solo su appuntamento da concordarsi chiamando il n. telefonico 0541-704343 negli orari di martedì - 11.00 - 13.00; giovedì - 11.00 - 13.00).