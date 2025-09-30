Rimini, occhio alle multe nella Ztl: 2mila sanzioni in 15 giorni in zona nord

Duemila multe in zona nord solo nei primi quindici giorni di settembre. Settemila avvisi pronti a partire tra centro storico e Borgo San Giuliano per i due mesi di pre-esercizio. Sono tanti i trasgressori delle Ztl. Automobilisti che, nonostante il divieto di accesso sul lungomare da Rivabella a Torre Pedrera e nelle tredici aree del centro, sono transitati ugualmente: dal 25 aprile a metà di questo mese sul Parco del mare settentrionale e dal 1° luglio ad oggi in centro storico. Per quanto riguarda il lungomare nord le sanzioni complessive, nei cinque mesi di funzionamento, sono state ben 27 mila che hanno portato nelle casse del Comune un incasso tra 1 milione e 566 mila euro e i 2 milioni 241 mila euro (a seconda della modalità di pagamento): tante multe, comunque dimezzate nel numero rispetto alle 43 mila comminate lo scorso anno a riminesi e turisti.

Per quanto riguarda, invece, il centro storico e Borgo San Giuliano, i 7.000 avvisi rappresentano delle semplici lettere che il Comune invierà il 1° ottobre ai trasgressori che nei due mesi e mezzo di funzionamento delle tredici telecamere sono ugualmente transitati, sprovvisti di permesso, all’interno delle zone a traffico limitato. Insomma, un avvertimento per ricordare loro che tra qualche settimana, tra fine ottobre e primi di novembre, si passerà direttamente alle multe: 83 euro, 58 euro per chi paga entro tre giorni dall’avvenuta ricezione del verbale. E, dunque, a procurarsi il ticket.

Occhio quindi alle telecamere, quando guidate. Perché i varchi di accesso alla Ztl controllati da questo grande fratello comunale sono in tutto 13: dieci in centro storico, tre al borgo San Giuliano. Con gli occhi-spia posizionati, in centro storico, in via Bastioni meridionali, all’incrocio con largo Unità d’Italia (Ztl in funzione dalle 22 alle 6); in via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,30); in via Bertani (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); in via Giovanni XXIII (in funzione 24 ore su 24); in corso d’Augusto prima di via Ducale (dalle 20.30 alle 7.30); in corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (dalle 7.30 alle 20.30); in via Castelfidardo (dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19.30); in via Michele Rosa (dalle 9 alle 12); in via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (dalle 22 alle 16). E, a borgo San Giuliano, in via Marecchia, incrocio con via Matteotti, in via Trai e in viale Tiberio, incrocio con via San Giuliano, dove i varchi funzioneranno per 24 ore su 24.