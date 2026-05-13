Rimini, nuovo stadio, ultimatum del Comune ad Aurora Immbiliare: “Tre settimane per le integrazioni o salta tutto”

Nuovo stadio Romeo Neri, ultimatum del Comune di Rimini. Con una ufficiale inviata ieri, l’Amministrazione Comunale ha formalizzato l’esito dell’istruttoria preliminare relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione del nuovo stadio, presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare.

“L’esame della documentazione - si legge nella nota - oggetto di approfondita valutazione da parte del gruppo di lavoro tecnico intersettoriale appositamente costituito dall’Amministrazione Comunale, ha evidenziato carenze sia strutturali, sia sostanziali. In particolare sono emerse mancanze documentali legate al piano economico e finanziario, oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale che erano state poste dall’Amministrazione nel momento in cui era stato dichiarato il pubblico interesse dell’opera”.

Continua la nota: “Alla luce delle carenze emerse dalla valutazione condotta dal gruppo di lavoro e tenuto conto della precedente proroga già concessa, l’Amministrazione Comunale ha concesso una breve finestra di tempo individuata in tre settimane per presentare le puntuali integrazioni richieste, indispensabili e necessarie per avanzare con il procedimento e arrivare dunque ad una decisione definitiva. Se tali integrazioni non saranno presentate entro il 3 giugno 2026, il percorso avviato con il soggetto proponente sarà ritenuto concluso e l’Amministrazione avvierà la progettazione del piano alternativo e dunque la pianificazione degli interventi per la riqualificazione e il miglioramento strutturale dello Stadio comunale”.