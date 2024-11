Rimini, nuovo stadio Romeo Neri, il Consiglio dà l’ok alla dichiarazione di pubblico interesse: si passa alla seconda fase

Svolta per lo stadio, approvata ieri sera, 21 novembre, in Consiglio comunale la dichiarazione di pubblico interesse del nuovo Romeo Neri, un ok che arriva dopo i sì della giunta e delle commissioni nei giorni scorsi. Scatta così il secondo tempo della delicata e importantissima partita: ora può essere aperta la Conferenza servizi decisoria che entro due mesi dovrà pubblicare il verbale sull’analisi del progetto di fattibilità economico-finanziaria che sarà presentato dal Raggruppamento d’imprese formato da Aurora immobiliare e Rimini calcio, per arrivare così, entro 120 giorni, all’approvazione definitiva del progetto stadio e alla conseguente aggiudicazione dei lavori (stima approssimativa di fine opera 2027-2028). Il sindaco Sadegholvaad in Consiglio ha parlato di “passo importante per dare alla città l’impianto che merita, adesso palla ai privati per la progettazione”. Scintille con l’opposizione tra le cui file il nuovo stadio è comunque ben visto, ma c’è chi ha criticato la concessione di 90 anni con costi reputati troppo a favore per il privato e c’è chi ha lanciato l’allarme “sull’intasamento per il traffico che ci sarà per quel quadrante di città e le difficoltà di accesso al quartiere”.