Rimini, nuovo stadio Neri, proroga del Comune: tempo scaduto

Tempo finito, da oggi si gioca a carte scoperte per il nuovo stadio Romeo Neri. «Il 3 giugno scade il termine concesso dal gruppo tecnico comunale per integrare la documentazione, insufficiente, presentata da Aurora sul nuovo stadio. Ma siccome l’iter amministrativo vuole che ogni valutazione venga fatta alla scadenza del termine, bisognerà aspettare quella data». Lo ha detto l’assessore allo Sport, Michele Lari, pochi giorni fa in merito alla richiesta di proroga arrivata poco prima da parte di Aurora Immobiliare, ovvero il privato a capo del Raggruppamento temporaneo di imprese che dovrebbe portare avanti l’intervento milionario per dare alla città un nuovo impianto. Oggi scadono quindi i termini che l’amministrazione comunale aveva concesso. Ma andare avanti su questa strada sembra complicato. Anche perché lo stesso esponete di giunta ha chiarito: «Di proroghe in questo anno e mezzo ne sono state concesse non una, ma diverse». Aurora immobiliare, oltre ai 90 giorni in più, ha avanzato anche un’altra richiesta: l’uscita della Rimini calcio, in liquidità giudiziale, dal Raggruppamento temporaneo di imprese. Insomma, bisogna capire come si muoverà Palazzo Garampi, che comunque ha sempre detto, ormai da diversi mesi, che nel caso non si vada avanti con il nuovo impianto in stile inglese che costruirà il privato, si procederà con un piano B, in cui lo stesso Comune farà degli interventi a stralci per la riqualificazione del Neri.