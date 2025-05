Rimini, nuovo stadio, il progetto slitta: “Lo depositiamo entro 150 giorni”

Slitta il progetto per il nuovo stadio “Romeo Neri”. Di cinque mesi. Il tempo necessario affinché Aurora immobiliare, società capofila del Raggruppamento di imprese (Rti) nel quale figura anche il Rimini calcio, verifichi attentamente tutte le prescrizioni presentate dai diversi enti pubblici nel corso della conferenza servizi preliminare chiusasi lo scorso febbraio (una ventina tra Sovrintendenza, Comune, Vigili del fuoco, Ausl, solo per citarne alcuni) e le rielabori nel documento di fattibilità tecnica economica da consegnare al Comune: elaborato che, come aveva annunciato lo stesso Ciuffarella tempo fa, sarebbe dovuto arrivare sul tavolo del sindaco Sadegholvaad a fine giugno. E che invece arriverà non prima della fine di ottobre.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale