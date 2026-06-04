Rimini, nuovo stadio: il Comune prende tempo in vista del responso

Ancora qualche giorno prima di sciogliere le riserve su come il Comune intende proseguire per quanto riguarda il nuovo Stadio Neri. La società Aurora Immobiliare, a capo del raggruppamento temporaneo di imprese che si dovrebbe occupare di costruire il nuovo impianto sportivo, ha infatti mandato una mail all’amministrazione comunale per chiedere in modo diretto una proroga rispetto alla data di scadenza fissata al 3 giugno, e avere così ulteriori 90 giorni per la presentazione delle integrazioni e delle modifiche al piano di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione, appunto, del nuovo stadio Romeo Neri. E non solo: Aurora immobiliare, nel contempo, ha anche chiesto al curatore fallimentare del Rimini football club (Fabio Fraternali, ndr) di sciogliere il vecchio contratto per il costituendo Raggruppamento temporaneo d’imprese, che vede ancora presente la società biancorossa in liquidazione giudiziale. E lo ha fatto con l’obiettivo di poter costituire un nuovo Rti con dentro, anche, la futura, nuova, società biancorossa. Richieste che non sono state gradite da Palazzo Garampi, visto che lo stesso assessore allo Sport, Michele Lari, ha detto: «Abbiamo già concesso proroghe, non una ma diverse in questo anno e mezzo». Nei prossimi giorni quindi il Comune dovrà valutare questo slittamento nei tempi e decidere se andare avanti con Aurora immobiliare o mettere in atto quel piano b che da mesi era stato annunciato, ovvero gli interventi a stralci da portare avanti nel corso del tempo e accantonare così l’impianto in stile inglese che era, con certezza, proprio nei piani di Rimini. Almeno prima dell’ulteriore proroga richiesta che rimette tutto in discussione.