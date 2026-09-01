Rimini, nuovo stadio, il Comune: “Mancano ancora le integrazioni”, ma Aurora vuole chiedere il risarcimento

La vicenda del nuovo stadio Neri potrebbe finire a colpi di carta bollata. Col privato, rappresentato da Aurora immobiliare, da una parte e il pubblico, ovvero Palazzo Garampi, dall’altra. «Il 28 agosto - sottolinea l’Amministrazione comunale - è giunta agli uffici comunali la nota di Aurora immobiliare (inviata via pec, ndr) in cui, stringi stringi, si chiedono ulteriori 90 giorni per integrare la documentazione richiesta dalla commissione tecnica del Comune. Ma non solo - aggiunge l’Amministrazione -. Nella nota Aurora si riserva, nel caso venisse respinta questa ulteriore richiesta di proroga e quindi diventasse definitiva la procedura di preavviso di rigetto avviata lo scorso 18 agosto, di chiedere risarcimento per i soldi investiti nel progetto».
Insomma, un percorso sempre più irto di ostacoli quello che dovrebbe condurre la società romana, la stessa che ha costruito lo stadio Stirpe di Frosinone, a realizzare la nuova casa biancorossa: un impianto all’inglese da 12 mila posti, dotato di ristoranti, bar, negozi, palestre, e perfino un museo, uno store biancorosso e un parking multipiano, che, oltre ad ospitare le partite casalinghe del Rimini calcio, della Nazionale, o gare amichevoli di squadre di serie A, potrebbe anche fungere da contenitore per grandi concerti musicali. Eloquente la puntualizzazione di Palazzo Garampi: «Come amministrazione comunale, nei prossimi giorni, produrremo le decisioni formali definitive, chiarendo già oggi però che, nonostante gli incontri e le ripetute richieste, nonostante il supporto tecnico amministrativo fornito alla società Aurora immobiliare, nessuna documentazione integrativa indicata negli atti e nel preavviso del rigetto è giunta alla commissione tecnica delegata».