Rimini, nuovo stadio, c’è un piano B. L’assessore Lari: “Disponibili a incontrare Ciuffarella”

«Come amministrazione comunale siamo aperti ad ogni tipo di confronto. Aspettiamo, quindi, che Ciuffarella venga a Rimini perché il nuovo stadio è, e resterà, una nostra priorità». L’assessore allo Sport, Michele Lari, ribadisce l’importanza che il progetto “Romeo Neri” rappresenta per la città e risponde al titolare di Aurora Immobiliare, società capofila del Raggruppamento di imprese, nel quale figura anche la Rimini calcio, interessato a realizzare, ex novo, l’impianto di piazzale del Popolo.

«È giusto e anche normale – ribatte Lari - che un imprenditore, prima di pianificare un intervento così importante e costoso, faccia tutti gli approfondimenti del caso. Ripeto noi siamo disponibili ad incontrarlo. Del resto con l’adozione della dichiarazione di pubblico interesse, approvata dal consiglio comunale lo scorso novembre, abbiamo già messo il privato nelle condizioni di poter procedere con il progetto. Qualsiasi cosa accada ci faremo trovare pronti. Come Comune, infatti, così come ricordato più volte dal sindaco Sadegholvaad, abbiamo sempre pronto un piano B che prevede la riqualificazione, a stralci, del “Romeo Neri”, (proprio come stanno procedendo a Firenze i lavori di restyling dello stadio “Artemio Franchi”) con avvicinamento dei settori curve e tribune al campo di gioco»